Pogoda długoterminowa na zimę 2021. Czeka nas zima stulecia?

Pogoda długoterminowa na zimę 2021

Pogoda na zimę 2020/2021. Siarczyste mrozy i śnieg

Tym razem nie ma co liczyć na łagodną zimę. Meteorolodzy uważają, że w tym roku rozpocznie się prawdziwa zima. Będą siarczyste mrozy i śnieżyce.

Pierwszy śnieg może się pojawić już za kilka tygodni, w październiku. "Aktualnie nasze prognozy wskazują, że po bardzo ciepłym wrześniu, w październiku i listopadzie możemy mieć do czynienia z odwróceniem sytuacji i blokadami na Atlantyku. To z kolei zwiększa szanse na wcześniejsze pierwsze ataki zimy. Jednak te same prognozy wskazują, że od grudnia miałaby wrócić strefowa cyrkulacja zachodnia i zima znów miałaby być wyjątkowo ciepła" - uważa Marzena Rabczewska.