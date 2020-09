Szczepienia przeciwko grypie. Od początku września 25 tys. podejrzeń i zachorowań

Minister zdrowia Adam Niedzielski akcentował w ostatnich dniach, że jesień to trudny czas, bowiem przychodzi nam mierzyć się m.in. z grypą i koronawirusem. Odpowiedzią na tę specyficzną sytuację jest, jak mówił, strategia walki z pandemią, opracowana przez resort.

Grypa już daje się we znaki. Najczęściej chorują maluchy

Meldunki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH mówią, że od 1 do 7 września było 25 tys. 239 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. 7336 z nich dotyczyło maluchów do lat czterech, 4852 dzieci w przedziale 5-14 lat, 10 tys. 985 osób w wieku 15-64 lata oraz 2066 osób powyżej 65 roku życia. Z powodu grypy lub jej podejrzenia do szpitali skierowano w pierwszym tygodniu września 103 osoby, głównie w związku z objawami z układu oddechowego. W meldunku nie wykazano zgonów z powodu grypy.