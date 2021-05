Pogoda długoterminowa. Maj przyniesie wreszcie ciepło

Maj 2021 roku na razie w niczym nie przypomina miesiąca pełnego wybujałej zieleni i wysokich temperatur, z jakim mieliśmy do czynienia w minionych latach. Temperatury nocami spadają poniżej zera , a za dnia z trudem wspinają się powyżej 10 stopni Celsjusza. Ale tegoroczny maj, choć zaczął się powiewem chłodu, przyniesie nam jeszcze wysokie wiosenne temperatury.

Pogoda długoterminowa. Dwa uderzenia gorąca w Europie

Synoptycy zapowiadają, że już za kilka dni Europę zaleje pierwsza tego maja fala prawdziwie gorącego powietrza. Działanie pierwszej w niektórych regionach kontynentu odczuwalne jest już w tej chwili. Najcieplej jest obecnie w Portugalii i Hiszpanii. W kolejnych dniach ciepłe powietrze wędrować będzie przez Morze Śródziemne do Francji i Włoch, by następnie dotrzeć do Niemiec. W Polsce naprawdę ciepło zrobi się już 10 maja.