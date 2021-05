Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na majowe przymrozki

W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przygruntowymi przymrozkami. Temperatura na przeważającym obszarze kraju spadnie przy gruncie poniżej zera i wyniesie od -5 do -2 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega. Przymrozki ominął tylko zachodnie województwa

Im dalej na zachód tym cieplej, choć w tym przypadku trudno mówić o cieple. Na obszarze rozciągającym się od województw pomorskiego i warmińsko mazurskiego do małopolskiego temperatury powietrza wyniosą od -2 do 0 stopni, a przy gruncie do -3 i -4 stopni Celsjusza.