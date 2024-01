Pogoda daje popalić Niemcom. "Jitka" uderzyła i idzie w stronę Polski

Co więcej, i Polacy powinni być gotowi na uderzenie "Jitki", która przyniesie ze sobą intensywne burze i silne wichury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Według synoptyków może on osiągnąć nawet do 110 kilometrów na godzinę. Najsilniejsze podmuchy wiatru wystąpią nad morzem oraz w rejonach podgórskich i górskich.