Pogoda daje popalić. Jest pomysł zniesienia maseczek w autobusach i tramwajach

Tropikalne upały nękają Polskę. Pasażerowie autobusów skarżą się, że trudno im oddychać przez maseczki. Czy w sytuacji mniejszej liczby zakażeń koronawirusem nie należałoby pozwolić Polakom na noszenie przyłbic zamiast maseczek? - Przyłbica nie spełnia w pełni swojej roli - stwierdził w programie "Newsroom" w WP dr Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny. - Gdyby upały utrzymywały się dłużej, ja byłbym za tym, by to obostrzenie znieść w środkach komunikacji. Musimy jednak pamiętać, że jesteśmy w dobie pandemii. Obecnie ta epidemia jest pełzająca, to jest okres letni, przypadków będzie niewiele, ale to nie znaczy, że nie możemy się zakazić - dodał. Przyznał jednak, że jeśli jednym autobusem będą podróżowały osoby o znanym statusie epidemiologicznym, czyli wszystkie będą zaszczepione lub część będzie zaszczepiona, a część będzie ozdrowieńcami z ostatnich kilku miesięcy, to mogłyby one podróżować bez maseczek.