Pogoda da nam w kość. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Pogoda. Od północy dociera do Polski głęboki front chłodny. Może ostro namieszać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem.

Pogoda szaleje. Po poniedziałku, kiedy ciśnienie w Polsce było ekstremalnie wysokie , od wtorkowego ranka leci na łeb, na szyję. Jak wskazuje portal fanipogody.pl, w wielu miejscach notuje się spadek ciśnienia o ponad 20 hPa. Są miejsca, gdzie ciśnienie wynosiło w nocy ponad 1040 hPa, a spadnie do poziomu 1015 hPa.

To efekt docierania do Polski od północy frontu chłodnego, który w ciągu dnia będzie się przesuwał w głąb kraju. Jest on związany z niżem Joyce. W jego centrum ciśnienie wynosi zaledwie 965 hPa. Rożnica ciśnień między centrum niżu a resztą kraju powoduje, że wzrost siły wiatru.