Pogoda zwariowała. Temperatura znów pnie się w górę

Pogoda. Zapowiada się całkiem pogodny tydzień. Do Polski dociera rozległy wyż. Ale już na horyzoncie widać ochłodzenie. Potem czeka nas znów wyraźna zmiana. Temperatura poszybuje w górę.

Pogoda. Temperatura

Przez większą część tygodnia temperatura będzie w miarę wyrównana i wahać się będzie od plus 2-4 na wschodzie do 4–5 na zachodzie i na północy. Nieco chłodniejsze powietrze pojawi się nad nami tylko w sobotę, bo tego dnia termometry wskażą jedynie od 1 do 3 stopni, ale już w niedzielę nie niewykluczone, że w zachodniej Polsce temperatura podskoczy o kilka kresek i dobije do 8–10 stopni. Natomiast niewielki mróz do (-1) – (-2) stopni utrzymywał będzie się tylko na przedgórzu.