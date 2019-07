Pogoda. Chłodno, ale są dobre wieści. W prognozach nawet upały

Przed nami trzy wyjątkowo chłodne i deszczowe dni, ale dalsze prognozy są już optymistyczne. W czwartek ociepli się, a nadchodzący weekend ma być już wszędzie słoneczny. Później mogą wrócić upały.

Na ocieplenie musimy poczekać i przynajmniej jeszcze przez dwa dni nie zapominać o cieplejszych ubraniach. W poniedziałek o poranku na Kasprowym Wierchu mieliśmy jedynie 0,1 st. C - informuje Jarosław Turała. Nasz ekspert pogodowy wyjaśnia, że do Polski wciąż napływają chłodne i wilgotne masy powietrza znad Morza Norweskiego i Skandynawii.

W poniedziałek i wtorek niemal w całej Polsce będzie 17-18 st. C. Dodatkowo zachodni i północno-zachodni wiatr obniżał będzie temperaturę odczuwalną. Niestety na północy (a we wtorek także w centrum) musimy być przygotowani na deszcz. Opady związane są z ośrodkiem niskiego ciśnienia "Pirmin" nad zachodnią Rosją.

Pogoda. W czwartek koniec chłodu

Już w środę zacznie się ocieplać, a w czwartek prawie we wszystkich regionach temperatura przekroczy 22 st. C. To efekt napływania cieplejszego powietrza znad Atlantyku i Europy Zachodniej.