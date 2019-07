Pogoda na dziś – poniedziałek 8 lipca. Ochłodzenie w całej Polsce. Gdańsk zaskoczy deszczem

Pogoda na dziś (poniedziałek 8 lipca). Na horyzoncie nie widać powrotu upałów. Poniedziałek będzie chłodny i pochmurny. Gdańsk zaskoczy swoich mieszkańców deszczem, który utrzyma się przez niemalże cały dzień.

Pogoda na dziś. Niskie opady w całej Polsce. Miejscami wystąpią deszcze. (Pixabay.com)

## Pogoda Warszawa – poniedziałek 8 lipca

Dziś powieje chłodem. Słonecznie będzie jedynie o świcie. O 6 termometry pokażą jedynie 14 st. C,, a o godzinie 8 słońce przykryją chmury. Najcieplej, bo 18 st. C. Będzie o godzinie 16, potem temperatura zacznie spadać. Wiatr będzie wiał z prędkością 17 km/h, a o godzinie 22 na termometrach znów zobaczymy 14 st. C. Tego dnia warszawiacy nie muszą jednak obawiać się deszczu.

Pogoda Kraków – poniedziałek 8 lipca

Osoby przebywające w Krakowie mogą spodziewać się ładnej pogody. Pochmurnie będzie jedynie do godziny 7 rano, a od 8 do 19 będzie można cieszyć się słońcem. O godzinie 6 rano termometry pokażą jedynie 13 st. C., ale w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie. Najcieplej będzie o godzinie 16, gdy na termometrach zobaczymy 20 stopni. Ochłodzenie nastąpi w nocy, a o 23 termometry pokażą 14 st. C. W poniedziałek można spodziewać się łagodnego wiatru, wiejącego z prędkością 19 km/h.

Pogoda Wrocław – poniedziałek 8 lipca

Poniedziałek we Wrocławiu będzie chłodny i pochmurny. O godzinie 6 termometry odnotują jedynie 12 st. C. Poprawa pogody nastąpi jednak szybko, choć zachmurzenie utrzyma się do godziny 14. O tej porze będzie też najcieplej, bo temperatura wyniesie 18 st. C. i utrzyma się do godziny 20. Niestety, po 17 słońce ponownie schowa się za chmurami. Ochłodzenia można oczekiwać w nocy i do godziny 23 temperatura spadnie do 14 st. C. Wiatr osiągnie prędkość 13 km/h.

Pogoda Gdańsk – poniedziałek 8 lipca W Gdańsku słońce będzie ukryta za chmurami przez praktycznie cały dzień. O godzinie 6 rano temperatura wyniesie 15 st. C, a w ciągu dnia wzrośnie jedynie o 2 stopnie i najcieplej będzie o 14, kiedy termometry pokażą 17 st. C. Należy pamiętać o parasolkach, gdyż deszczowo będzie przez cały dzień, a pierwszych opadów można oczekiwać już od godziny 8. Popada także w nocy, a o godzinie 22 temperatura spadnie do 15 st. C. Wiatr będzie łagodny i zawieje z prędkością 17/km.

