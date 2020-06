Pogoda. Burze, nawałnice, gradobicia i podtopienia. Tysiące interwencji straży pożarnej

Pogoda. Mariusz Kamiński: Sytuacja opanowana

- Od minionego weekendu nasi strażacy musieli interweniować ok. 11 tys. razy. Głównie mieliśmy do czynienia z zagrożeniami o charakterze podtopień na terenie południa Polski - powiedział we wtorek minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński . Informację tę przekazał podczas konferencji prasowej, w której uczestniczył również komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Wcześniej odbyła się wideokonferencja z wojewodami, podczas której informowali oni o sytuacji w poszczególnych częściach kraju.

Jak stwierdził Mariusz Kamiński, w tej chwili sytuacja jest opanowana. Trwa szacowanie szkód i udzielanie pomocy osobom poszkodowanym. Do największych zniszczeń doszło w woj. małopolskim. Z informacji zebranych z 11 gmin wynika, że do tej pory szybkie zasiłki w wysokości 6 tys. zł otrzymało ok. 250 rodzin. W sumie do tej pory wypłacono ponad milion zł. Oprócz tego wojewodowie mogą przyznawać specjalne zasiłki do kwoty 200 tys. zł na odbudowę domów, a także 100 tys. zł w przypadku budynków gospodarczych.