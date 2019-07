Pogoda. Burze, grad i silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody nie wygląda zbyt wakacyjnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie nowe ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Sypnąć może też gradem, a to niesie za sobą niebezpieczeństwo poważnych szkód.

Pogoda w najbliższych dniach, a nawet tygodniach, nie wygląda zbyt obiecująco. Do czwartku w większości kraju będzie chłodno, a temperatury wahać się będą w przedziale od 16 do 20 stopni. Potem delikatnie się ociepli, ale długoterminowe prognozy pokazują, że generalnie wysokich temperatur nie będzie co najmniej do końca lipca. Będzie za to sporo burz.