Pogoda. "Bestia ze wschodu" anomalią? "Będzie ich więcej"

Do Polski ponownie zawitały mrozy. Niemal w całym kraju od poniedziałku zaobserwować można intensywne opady śniegu. Niektóre modele pogody mówią, że w tym roku doświadczyć możemy zimy stulecia, a temperatura spadnie nawet do - 40 stopni C. Czy w nadchodzących latach czekają nas prawdziwe anomalie pogodowe? - Scenariusze mówią o tym, że będzie coraz więcej zdarzeń ekstremalnych. To, co obserwujemy za oknem, możemy przełożyć na wzrost tych zdarzeń - powiedziała w programie WP "Newsroom" Barbara Rajkowska z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Ekspertka podkreśliła, że fakt, iż "przyszła wreszcie na chwilę zima, nie znaczy, że nie mamy kryzysu klimatycznego i globalnego ocieplenia". - Pamiętajmy, że prognoza pogody na dzisiaj, jutro i nawet na to, co będzie za tydzień, to nie są scenariusze zmian, które mówią, jak będzie się zmieniał klimat za 10, 20, 30 czy do 2100 roku - tłumaczyła Rajkowska.

