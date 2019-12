Pogoda będzie groźna. Ostrzeżenia IMGW. Zmrozi pół Polski

Pogoda pokaże kierowcom, że już najwyższy czas na zmianę opon na zimowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem w dziewięciu województwach.

IMGW przewiduje zamarzanie nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i śniegu w kolejnych regionach - podaje Polskie Radio. Temperatura w nocy spadnie do ok. -3 st. C, ale na Podlasiu przy gruncie może być nawet -5 st. C.