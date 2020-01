Pogoda. Atakuje Heike. Czeka nas wyraźna zmiana

Pogoda. Już w sobotę czeka nas zmiana aury. Niż Heike znad Morza Norweskiego przyniesie ochłodzenie oraz opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W niedzielę będzie już pogodniej, tylko na południowym-wschodzie pogoda jeszcze pokaprysi.

Pogoda na sobotę

Pogoda na niedzielę

Pogoda. Powieje silny wiatr

Pogoda. Zrobi się chłodniej

Podczas weekendu z północnego zachodu zacznie napływać do nas chłodniejsza masa powietrza polarno–morskiego. To chłodne powietrze będzie posiadało sporą dawkę wilgoci i nie przyniesie żadnego zdecydowanego ochłodzenia.

Stąd w sobotę termometry wskażą od 2-4 stopni na wschodzie do 5-6 na zachodzie, a na przedgórzu odnotujemy od zera do 2-3 stopni na plusie. Natomiast w niedzielę temperatura wyrówna się i niemal w całym kraju termometry wskażą od 3 do 5 stopni. Chłodniej będzie tylko na przedgórzu, gdzie słupek rtęci wahał się będzie w okolicach zera (od minus 1 do plus 1).