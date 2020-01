WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze mgła + 1 pogoda oprac. Katarzyna Bogdańska 3 godziny temu Pogoda. Mgła jak mleko. Bardzo niebezpiecznie na drogach. Ofiary śmiertelne Gęsta mgła aż w 9 województwach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia. Na drogach jest szalenie niebezpiecznie. Rano doszło do kilku wypadków. Są ofiary śmiertelne.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pogoda. IMGW ostrzega. Gęsta mgła ogranicza widoczność (East News) IMGW ostrzega, że gęsta mgła ogranicza widoczność nawet do 100-200 metrów. Z tego powodu kierowcy powinni zachować na drogach szczególną ostrożność. Ostrzeżenia dotyczą kilku województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskim, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego i części województwa dolnośląskiego. Pierwszy stopień ostrzeżenia IMGW, z jakim mamy do czynienia w tym przypadku, oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. imgw Podziel się Wypadki w mgle. Są ofiary śmiertelne Na wysokości miejscowości Wolica doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie ranne osoby trafiły do szpitala. Jak informuje tvnwarszawa, zablokowane są dwa pasy trasy S7 w stronę Krakowa. Utworzył się bardzo długi korek. Wypadek może być spowodowany bardzo gęstą mgłą, która utrzymuje się w Warszawie i okolicach. Na drogach jest w tej chwili bardzo ślisko. Mogą występować także opóźnienia komunikacji miejskiej. Do groźnego wypadku doszło także rano na drodze powiatowej na trasie Sławoborze - Mysłowice, w kierunku Rymania. Jak informuje "Głos Koszaliński", bus zderzył się tam z samochodem ciężarowym. Dwie osoby nie żyją. Prawdopodobnie z powodu gęstej mgły doszło też do śmiertelnego wypadku w miejscowości Kostry w województwie lubelskim. Nie żyje kobieta w wieku około 60 lat, Została potrącona przez samochód osobowy. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia - informuje "Dziennik Wschodni". Również w województwie lubelskim w miejscowości Kołacze na drodze krajowej nr 82 gęsta mgła i śliska droga przyczyniły się do zderzenia na zakręcie aż siedmiu samochodów. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń ciała. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia oraz apelują o rozważną i ostrożną jazdę. Policja Podziel się Śmiertelny wypadek miał też miejsce na ul. Kamionki w Zakliczynie pod Krakowem. Jak czytamy na portalu dziennikpolski24, zginęła 79-letnia piesza. Miała przechodzić przez ulicę poza przejściem dla pieszych. Została potrącona przez busa. To nie tylko mgła. Rekordowy smog To, co widzimy za oknem, to nie tylko wynik bardzo gęstej mgły, ale także rekordowego smogu. Bardzo zła jakość powietrza dokucza w piątek niemal w całej Polsce. Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz też: Kontrowersyjny występ Korwina-Mikkego w rosyjskiej TV. Bezwzględny komentarz Sienkiewicza 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące