Pogoda. Afrykański żar w Polsce. Termometry oszaleją

Pogoda. Tylko umiarkowany wiatr może nas delikatnie schodzić

Podczas tak upalnego weekendu jedyna nadzieja pozostaje w wietrze, który z południowego wschodu powieje z prędkością do 25 km/h i będzie nas delikatnie schładzał. Niestety, będzie to ciepły i suchy wiatr, zatem skutecznie wysuszał będzie wszystko, co napotka na swojej drodze – od upraw roślinnych po ściółki leśne, zatem wybierając się do lasów zachowajmy rozwagę, bo jeszcze bardziej wzrośnie zagrożenie pożarowe.