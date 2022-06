"Lucyfer" zmierza nad Polskę. Będzie ponad 30 stopni

Nad Polskę zmierza zwrotnikowe powietrze. Już od piątku na zachodzie kraju termometry pokażą 30 stopni C - to za sprawą "Lucyfera" nadciągającego z Włoch. We wtorek czeka nas załamanie pogody. Będzie burzowo i niebezpiecznie. A jak zmieni się pogoda w kolejnych dniach i tygodniach?