Chwile grozy w nowojorskim metrze. Policjanci uratowali życie kobiety

Kamery nowojorskich policjantów uchwyciły przerażające zdarzenie w metrze. W pewnym momencie kobieta nieoczekiwanie spadła z peronu na tory. Zdaniem funkcjonariuszy NYPD nie było to samobójstwo. Najprawdopodobniej doszło do chwilowej utraty przytomności, jednak wówczas każdy scenariusz należało brać pod uwagę. Wkrótce tamtędy miał przejeżdżać pociąg. Niewiele brakowało, by cała sytuacja zakończyła się tragicznie. Dzięki szybkiej reakcji dwóch policjantów na porannej służbie, udało się uratować życie kobiety. Od kilku lat w Stanach Zjednoczonych coraz częściej dochodzi do samobójstw w metrach. Stąd policjanci są wyczuleni na tego typu przypadki, doskonale wiedząc jak szybko reagować w kryzysowych sytuacjach.

Rozwiń