Pogoda. 28 st. C w cieniu. Synoptyk dla WP: to będzie inny upał

- W sobotę front niżowy, a z nim ochłodzenie do 20 st. C - dotrze do linii Koszalin-Wałcz-Legnica, a w niedzielę dalej do centralnej Polski. Przy takiej zmianie lokalnie burze mogą być gwałtowne, a co za tym idzie: groźne - ostrzega synoptyk z Calvusa.