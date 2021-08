Ostrzeżenie pogodowe. To zmiany klimatu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało kolejne ostrzeżenie przed ulewnymi deszczami i burzami. Jak podkreślił w programie "Newsroom WP" profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego, to konsekwencja zmian klimatu. - Nasze zjawiska ekstremalne, choć nie tak ekstremalne jak huragan, potrafią dokonać masę zniszczeń. Musimy się uczyć przed nimi bronić, a przede wszystkim o nich informować - mówił. Według eksperta zmiany klimatu to nauka dla ludzi, konieczność adaptacji do nowych warunków. - Potrzebny jest bardzo poważny wysiłek ludzi w kierunku adaptacji i zatrzymania zmian klimatu. Może być gorzej - ostrzegał profesor Chojnicki.