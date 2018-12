Podział w MON. Wiemy, który minister został na ulicy Klonowej

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w gmachu ministerstwa obrony narodowej przy ul. Klonowej w Warszawie rezyduje tylko jeden wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Reszta na czele z Mariuszem Błaszczakiem pracuje w siedzibie w Alei Niepodległości. Na Klonowej swój gabinet miał przez długi czas Antoni Macierewicz, szef smoleńskiej podkomisji.

Wiemy to dzięki dokumentowi zamieszczonemu na stronach ministerstwa obrony narodowej. Informacje o podziale gabinetów znalazły się w specyfikacji do jednego z tegorocznych przetargów na dostawę prasy krajowej i zagranicznej. Dostarczana jest do gabinetów poszczególnych ministrów.