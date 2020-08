Podwyżki dla posłów. Borys Budka o Grzegorzu Schetynie: nie pozwolę, by ktoś osłabiał KO

Borys Budka tłumaczył się z działań PO, która poparła podwyżki dla posłów, senatorów i najważniejszych osób w państwie. Szef Platformy Obywatelskiej przyznał, że to był błąd kolegium KO i jego samego. Tłumaczył na antenie Polsat News, że opozycja starała się go naprawić tak szybko, jak to było możliwe.