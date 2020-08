Borys Budka odpowiada na krytykę w partii. Oberwało się Donaldowi Tuskowi

Przewodniczący PO nie zostawił jednak suchej nitki na doświadczonych parlamentarzystach partii za krytykę jego postępowania. - Takie argumenty trzeba przedstawiać tak, gdzie jest ich miejsce. Dziwią mnie te (krytyczne - red.) wypowiedzi, bo to nie jest właściwe zachowanie. Jeśli robią posłowie niedoświadczeni, to rozumiem. Ale jeśli robią to doświadczeni politycy, to jest to karygodne - przyznał Budka.