Podtrzymano ostrzeżenia IMGW. Dwa województwa zagrożone wezbraniem wód

Z kolei ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia, informujące o możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych, ma zastosowanie do zlewni Orli w województwach wielkopolskim i dolnośląskim, a także do zlewni Swędrni w Wielkopolsce. Należy spodziewać się przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach Swędrnia w miejscowości Dębe oraz Korzeńsku na Orli. W zależności od lokalizacji, ostrzeżenie to pozostaje w mocy do godziny 17 lub 20 w czwartek.