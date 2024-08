Kontrowersyjna inwestycja. Pole golfowe wójta przy parku narodowym

Co więcej, budowa pole golfowe miałoby stanąć na prywatnych gruntach mieszkańców. - Nie godzimy się na to, żeby ktoś decydował o naszych gruntach. Pola uprawiane są tu od pokoleń, mamy tu też piękną przyrodę. Nie pozwolimy, żeby zostało to zniszczone i gmina nas wywłaszczyła. Tym bardziej, że nie chodzi o realizację jakiejś ważnej społecznie inwestycji, ale stworzenie pola golfowego, co wydaje się czyjąś fanaberią. Nie jesteśmy chyba aż tak bogatym społeczeństwem, abyśmy musieli budować za publiczne pieniądze pola golfowe - mówi dla TVN24 jedna z właścicielek działki.