Tusk po spotkaniu z premierem Indii. "Odziedziczyliśmy bałagan"

Indie zaangażują się w rozmowy pokojowe?

Premier ujawnił, że jednym z tematów była rosyjska inwazja na Ukrainę. - Bardzo się cieszę, że pan Premier potwierdził gotowość swojego osobistego zaangażowania w pokojowe, sprawiedliwe, szybkie zakończenie wojny. Jesteśmy obaj przekonani, że Indie mogą odegrać bardzo ważną rolę. Co ma znaczenie, ponieważ za kilkanaście godzin pan Premier będzie gościł w Kijowie. Co do tej wizyty wszyscy mamy przekonanie, że może mieć też historyczny charakter. - mówił Tusk.