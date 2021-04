Podróbki Pfizera w Polsce. Rzecznik rządu Piotr Müller uspokaja

Pfizer potwierdził, że w Polsce i Meksyku znaleziono fałszywe szczepionki na COVID-19, które miały być sprzedawane nawet za 1000 dolarów za dawkę. Sprawę komentował w programie "Tłit" rzecznik rządu Piotr Müller. - Absolutnie nie ma takiej sytuacji, by w punktach szczepień organizowanych przez państwo były takie szczepionki. Jak rozumiem - z tych informacji, które się pojawiły - ktoś próbował oszukać ludzi, posiadając fałszywy preparat - mówił Müller. Rzecznik rządu zapewnił, że osoby szczepiące się w punktach szczepień mogą czuć się bezpiecznie. - To preparat, który jest certyfikowany, sprawdzony. Główny Inspektor Farmaceutyczny zawsze czuwa nad tym, by tak było - podkreślił Müller.

