"Podpisałam twój wyrok śmierci". Lekarz idzie za kraty na… 175 lat

Larry Nassar, były lekarz olimpijskiej reprezentacji USA gimnastyczek, spędzi resztę życia w więzieniu. Na podstawie zeznań jego 156 ofiar, wydano bezprecedensowy wyrok.

Larry Nassar latami molestował młodziutkie gimnastyczki (Materiały prasowe)

– Kiedy mi to robiłeś, nadal miałam mleczaki – powiedziała do Nassara Kyle Stephens, córka rodziny, z którą się przyjaźnił. W wieku 6 lat dowiedziała się, czym jest seks. – Dziewczynki nie zostają dziewczynkami na zawsze – usłyszał, nie patrząc jej nawet w oczy. Gdyby nie telefon Kyle, może do dziś cieszyłby się wolnością. Po Kyle przyszło jeszcze 150 kobiet. Ich zeznania sprawią, że już nigdy nikogo nie skrzywdzi. Sędzia, ogłaszając wyrok 175 lat więzienia bez możliwości warunkowego zwolnienia ani przeproszenia ofiar, powiedział do Nassara: "Właśnie podpisałem twój wyrok śmierci". Proces lekarza trwał 7 dni. Część ofiar, jedna po drugiej, opowiadała o koszmarze, jaki zgotowała im osoba, której powinny ufać. O ich odwadze mówi teraz cały świat. Wyznania młodych kobiet są wstrząsające.

Kyle nie była pierwszą ani ostatnią ofiarą lekarza. Po ukończeniu Uniwersytetu w Michigan, a było to w 1985 r. Rok później dołączył do amerykańskiej frakcji gimnastycznej i zaczął molestować dziewczynki. Olimpijka Rachael Denhollander miała 15 lat, gdy trafiła do niego z bólem w lędźwiowym odcinku pleców. Podczas następnych pięciu wizyt Nassar wsadzał jej palce do pochwy i odbytu, dotykał też piersi. – Byłam przerażona, bardzo zawstydzona i zdezorientowana. To sławny lekarz, ufały mu inne gimnastyczki – wspominała Rachel. Inna ofiara powiedziała, że nie potrafi zliczyć, ile razy Nassar ją molestował. Nikomu o tym nie mówił, bo lekarza traktowano jak boga.