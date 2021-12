Podpalił żonę. Zapadł wyrok

Do zdarzenia doszło w miejscowości Goryń w województwie warmińsko-mazurskim. Awantura rozegrała się po tym, jak 56-letnia Mariola R. zbiła szybę w samochodzie męża. 51-latek wściekł się i sięgnął po benzynę. Kobiecie udało się uciec do sąsiadów, którzy wezwali karetkę. Niestety blizny po oparzeniach zostaną już z nią do końca życia.