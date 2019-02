Podpalił 12 jeży. Jest kara bezwzględnego więzienia dla Przemysława P.

Oskarżony spędzi w więzieniu półtora roku - zdecydował Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Przemysław P. odpowie w ten sposób za uśmiercenie ze szczególnym okrucieństwem 12 jeży.

"Bardzo ważny wyrok dla zwierząt"

Stowarzyszenie Biuro Ochrony Zwierząt domagało się, by sprawca trafiła na 5 lat do aresztu. Jednak w środę Sąd Rejonowy w Zielonej Górze skazał 24-letniego Przemysława P. na 1,5 roku więzienia. Skąd ta zmiana? Sąd zwrócił uwagę na to, że oskarżony przyznał się do winy i "utożsamił to przyznanie się ze skruchą".