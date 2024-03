Podniesienie wydatków na obronność. "Sygnał dla Putina, nie odważ się"

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda apelował do członków NATO, aby podniosły wydatki na obronność do 3 proc. PKB. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski, wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna mówił, że popiera zarówno apel prezydenta, jak i szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który również o to apelował. - Gdybyśmy rzeczywiście doprowadzili do sytuacji, w której wszystkie kraje Unii Europejskiej, już nie mówię o NATO, wydawałyby na zbrojenie (…), w ramach co najmniej trzech, czterech proc., to dla Rosji będzie sygnał, nie odważ się zmierzyć z tym sojuszem - stwierdził Szejna. W trakcie programu rozmawiano również o kolejnych sankcjach wobec Rosji. Podnoszony jest pomysł wykorzystania zamrożonych środków, 260 mld euro z Centralnego Banku Rosji w celu odbudowy i dozbrojenia Ukrainy, jednak pojawiają się głosy sprzeciwu. Szejna mówił, że jesteśmy bardzo blisko przejęcia tych środków. - Myślę, że (to kwestia- przyp.red.) tygodni.