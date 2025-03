"Podmianka". Dlaczego Kaczyński wszedł na scenę po Nawrockim?

Dlaczego Jarosław Kaczyński wystąpił na niedzielnej konferencji programowej Karola Nawrockiego? Na to pytanie odpowiedział w programie "Tłit" Krzysztof Łapiński, były rzecznik Andrzeja Dudy. - Każda kampania ma swój "timing". Na początku Karol Nawrocki był ogłaszany jako kandydat obywatelski. Było to eksponowane, że jest to kandydat więcej niż jednego środowiska, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości - wyjaśnił gość Michała Wróblewskiego. Zdaniem Łapińskiego, prezes klubu zabrał głos po to, by powiedzieć wprost elektoratowi PiS: "To też jest nasz kandydat". - Zwłaszcza że pewnie były takie głosy, że nie wszyscy wyborcy PiS deklarują w sondażach swoje poparcie. Dlatego to też było jasne przekazanie, że innego kandydata nie ma; to jest nasza kandydatura i się z niej nie wycofujemy, nie ma mowy o jakiejś tam podmiance czy szukaniu kogoś innego - mówił Łapiński. Były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy ocenił również szefa sztabu Karola Nawrockiego, Pawła Szefernakera. - Ma duże doświadczenie - podkreślił.