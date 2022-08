Podlewali wodą z Odry miejską zieleń? We Wrocławiu trwa wyjaśnianie

Urząd miasta zapewnił, że na sytuację natychmiast zareagował Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. "W obecnej sytuacji takie postępowanie ma naganny i nieakceptowalny charakter, dlatego Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu zażądał od Park-M wyjaśnień w sprawie ujęć wody do podlewania" - powiedział Jacek Mól, dyrektor ZZM we Wrocławiu. Jak podkreśla wrocławski urząd miasta, kontrakty Zarządu Zieleni Miejskiej umożliwiają korzystanie tylko z legalnych ujęć wody.