Podlaskie. Obrona chce niższego wyroku za wykorzystanie 15-miesięcznej dziewczynki

Po tym, jak obrońca zaskarżył wyrok, proces będzie miał ciąg dalszy. Jak podaje PAP, akta sprawy wraz z apelacją wpłynęły już do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, a rozprawa została zaplanowana na koniec marca.

Oskarżony o to młody mężczyzna, kuzyn rodziców dziecka, w chwili zatrzymania w 2019 r. był pijany. Jak podawała wtedy policja, miał się dziewczynką opiekować pod nieobecność rodziców. To oni przywieźli córkę do szpitala w Łomży - jak się później okazało, z urazami głowy, kończyn i okolic intymnych.