Łomża. Brutalny gwałt na 15-miesięcznej dziewczynce. 22-latek aresztowany

Zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i doprowadzenia 15-miesięcznej dziewczynki do innej czynności seksualnej usłyszał 22-latek z Łomży. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Dziecko ma poważne obrażenia głowy, kończyn i okolic intymnych.



Do wstrząsających wydarzeń doszło 26 października. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w sobotni wieczór, w jednym z mieszkań w Łomży, 22-latek opiekował się córką kuzynki. Po powrocie do domu rodzice przerażeni stanem dziecka, zabrali je do szpitala. Personel placówki powiadomił policję.