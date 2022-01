Podkupują posła Kukiza. Polityk Lewicy ujawnia

- Wierzę, że Paweł Kukiz może doprowadzić do komisji śledczej (ds. podsłuchów w latach 2007-2021 - red.), tzn. zagłosować z opozycją, żeby komisja śledcza powstała. Nie wierzę, że Paweł Kukiz doprowadzi do obalenia rządu i przyspieszonych wyborów - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Szanse powstania komisji oszacował na "50 na 50". - Dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, że słyszę od wczoraj od wczesnych godzin porannych, że trwa przeciąganie i podkupowanie posłów za wszelką cenę - oznajmił. - PiS chce przeciągnąć jednego z posłów Pawła Kukiza na swoją rządową stronę, oferując stanowiska - wyjaśnił Gawkowski. - Słyszę te plotki, ale wierzę w moc sprawczą Pawła Kukiza, który powiedział, że jego ludzie będą głosowali za komisja śledczą. Chcę w to wierzyć - podkreślił.