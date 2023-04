Podkomisja smoleńska: możliwy zamach na prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Prezes PiS powiedział, że od momentu tragedii smoleńskiej minęło dokładnie 13 lat i 6 dni. Jak mówił, to długi okres w życiu człowieka, "ale to także okres, który ma znaczenie już także w wymiarze historycznym, to czas, w którym często zmienia się obraz świata, bieg historii, historia staje lub rusza z miejsca".