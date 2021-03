Podkarpackie. Pijany kierowca luksusowego bentleya z fałszywymi dokumentami

Na przejściu granicznym w Korczowej do odprawy na wyjazd z Polski w dniu 21 marca (niedziela) podjechał 46-latek. Ukrainiec kierował autem marki Bentley.

Podkarpackie. Pijany kierowca bentleya na przejściu granicznym

Co więcej, 46-latek do kontroli okazał ubezpieczenie pojazdu, w którym bezprawnie zmieniono datę ważności. "Przerobiony dokument został zatrzymany, a kierowca wraz z pojazdem przekazany policji" - czytamy w komunikacie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Zatrzymanie autokaru na przejściu granicznym Korczowa

To jednak niejedyna interwencja straży granicznej. W poniedziałek, 22 marca, do odprawy granicznej na wjazd do Polski podjechał także autokar. Podróżowało nim 23 obywateli Mołdawii.