Podhale: trwa akcja ratunkowa w górach

Młody mężczyzna, wracając z pasterki w górach, odłączył się od grupy. Nie wrócił do domu. Szuka go kilkunastu ratowników GOPR.

Tradycyjna pasterka odbywała się w hali schroniska na Turbaczu. - 33-letni mężczyzna, wracając około godz. 2.00 z pasterki, odłączył się od grupy. Szuka go kilkunastu ratowników, na quadach i skuterach śnieżnych - powiedział Wirtualnej Polsce Paweł Konieczny, wiceprezes Grupy Podhalańskiej GOPR.

Jak dodał, w górach panują teraz trudne warunki, intensywnie pada śnieg. Jest ok. - 5 stopni C. Mężczyzna mógł przetrwać noc, jeżeli schronił się w jednej z bacówek. - Każdą z nich sprawdzają teraz ratownicy GOPR, ale dojście do nich jest trudne - powiedział nam Konieczny.