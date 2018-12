Dolny Śląsk: wpadł w poślizg i wjechał w rodzinę

W poniedziałek wieczorem w Bolkowie (woj. dolnośląskie) 22-letni kierowca bmw wpadł w poślizg i wjechał w sześcioosobową rodzinę, która szła chodnikiem. Rodzice i czwórka dzieci zostali zabrani do szpitala. W najgorszym stanie jest 13-letni chłopiec.

Poszkodowani trafili do szpitala. To rodzice z czwórką dzieci, najmłodsze ma zaledwie rok, najstarsze 13 lat, a kobieta jest w ciąży.

- 22-latek to mieszkaniec Bolkowa, rodzina również pochodzi z tego miasta. Policjanci przebadali kierowcę alkomatem, był trzeźwy. Pobrano mu jednak krew do badań na obecność narkotyków. W najgorszym stanie jest 13-letni chłopiec, który jest ofiarą wypadku - powiedział Wirtualnej Polsce komisarz Łukasz Kubiś, oficer prasowy z KPP w Jaworze. Jak dodał, we wtorek kierowca zostanie doprowadzony do prokuratury.