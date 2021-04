Druhowie m.in. z Ochotniczej Straży Pożarnej zostali wezwani do akcji po południu w piątek 9 kwietnia. W drewnianym domu w Zakopanem, przy ulic Kościelskiej, doszło do pożaru. - Po naszym dotarciu na miejsce sytuacja była już opanowana przez zastępy JRG Zakopane, nasze działania polegały na wprowadzeniu do wnętrza ratowników w aparatach ODO i pomocy w pracach rozbiórkowych - relacjonują. (fot. OSP Kościelisko)