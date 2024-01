Poderwano myśliwce F-16. "Rosjanie szukają dziur w naszych systemach"

- Samoloty, które miałyby rakietę przechwycić i zniszczyć, muszą być w powietrzu, bo to zbyt krótki czas, by reagować z lotniska na takie wydarzenie - mówi w rozmowie z WP gen. bryg. (rez.) pil. dr hab. Jan Rajchel, odnosząc się do wtorkowego poderwania myśliwców F-16.