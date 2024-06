Podejrzany rowerzysta na granicy z Rosją. Kamery nagrały jego zachowanie

Wycieczka rowerowa zakończyła się spotkaniem z polskimi strażnikami granicznymi. Kamery monitoringu zarejestrowały rowerzystę, który 11 czerwca udał się w rejon granicy polsko-rosyjskiej, lekceważąc oznaczenia i tablice informacyjne. Na nagraniu Straży Granicznej widać, jak mężczyzna jedzie wzdłuż zewnętrznej granicy UE, pasem granicznym w okolicach trójstyku granic - Wisztyńca, gdzie kilkukrotnie się zatrzymywał i tajemniczo poprawiał łańcuch w rowerze. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach przystąpili do interwencji i ukarali rowerzystę mandatem. Okazało się, że był to 26-letni obywatel Francji. "Obywatel Francji wybrał się na przejażdżkę rowerową pasem drogi granicznej. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach ukarali rowerzystę 100 zł mandatem. Straż Graniczna po raz kolejny apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek w okolicach granicy państwowej. Funkcjonariusze Straży Granicznej przestrzegają przed konsekwencjami karnymi w przypadku wejścia/wjazdu na pas drogi granicznej. Zachowania takie stanowią czyny karalne określone w Kodeksie Wykroczeń i zagrożone są karą grzywny do 500 zł" - wyjaśniła Straż Graniczna.