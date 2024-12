Podejrzany fapejdż wspierał Nawrockiego. Ma długą historię

Według OKO.press strona od co najmniej pięciu lat należała do grupy, która szerzyła na Facebooku dezinformację. Ostatecznie fanpejdż "Prezydent Karol Nawrocki 2025" zniknął z sieci, jednak przed zmianą nazwy często pojawiały się tam kontrowersyjne treści.

Jednak najdłużej, bo od 2013 do 2022 roku, strona funkcjonowała pod nazwą "Milutko". To w tym okresie pojawiały się tam najbardziej kontrowersyjne treści. Publikowano m.in. linki do stron, których nazwy przypominały znane redakcje, choć nie miały z nimi nic wspólnego. Wszystko po to, aby szerzyć dezinformację, w tym rosyjską propagandę.