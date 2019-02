Poddębice: policjantka uratowała życie sąsiadowi. Po raz drugi

Policjantka z Komendy Powiatowej w Poddębicach trafiła do szpitala z poparzeniami. Po służbie uratowała życie swojego 39-letniego sąsiada, wyciągając go z płonącego domu. Jak się okazało, mężczyzna ten już po raz drugi zawdzięcza jej życie.

W czwartek wieczorem policjanci z poddębickiej komendy dostali zgłoszenie o pożarze domu we wsi pod Poddębicami. Natychmiast pojechali na miejsce zgłoszenia. Okazało się, że w akcji szybsza była ich koleżanka, na co dzień pracująca w drogówce.

Funkcjonariuszka, zaalarmowana przez matkę właściciela posesji, bez chwili wahania pobiegła ratować życie sąsiada. Weszła do płonącego budynku i w zadymionych, ciemnych pomieszczeniach szukała 39-latka. Znalazła go leżącego na podłodze, nieprzytomnego. Z pomocą swojego ojca wyniosła mężczyznę z domu i udzieliła pomocy reanimując go do czasu przybycia ratowników medycznych.