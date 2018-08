Bohaterska policjantka uratowała niedoszłego samobójcę

Sierżant Elżbieta Gąska uratowała życie mężczyźnie, który groził skoczeniem z dachu 15-piętrowego budynku. Funkcjonariuszka przywiązała się do liny i prowadziła negocjacje z niedoszłym samobójcą kilkanaście metrów nad ziemią, narażając własne życie.

"Nawet z narażeniem życia.." - te słowa roty ślubowania policjantka z wydziału patrolowo-interwencyjnego z Bemowa wypełniła i doskonale wie, co one oznaczają - chwali się Komenda Stołeczna Policji. I ma czym, a raczej kim, bo gdyby nie szybka reakcja, zimna krew i odwaga funkcjonariuszki, mogłoby dojść do tragedii.

Policjantka z pomocą strażaków przywiązała się do liny i narażając własne życie próbowała nawiązać z nim rozmowę. W pewnej chwili mężczyzna przesunął się jeszcze bliżej krawędzi krawędź słupa. Wtedy policjantka chwyciła go i przesunęła w głąb dachu. Jak podkreśla stołeczna komenda, był to jedyny moment, kiedy mogła się zbliżyć do desperata i cofnąć go z niebezpiecznego miejsca.