Podatek od reklam. Jarosław Sellin oskarża media. Doszło do ostrej wymiany zdań z dziennikarzem

- Frontmanami tej całej akcji, moim zdaniem przestrzelonej i nieprawdziwej, jeśli chodzi o główne tezy, które były tam wygłaszane, były takie media jak TVN, "Gazeta Wyborcza", "Newsweek", TOK FM, które prawicy od lat nie lubią, niezbyt rzetelnie informują o tym, co naprawdę robimy - mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS) w programie "Tłit" o proteście mediów. - To jest walka o pieniądze. Nikt, kto usłyszy, że ma pozbyć się części własnych dochodów, podzielić się z nimi solidarnościowo z innymi dla ważnych innych celów, nie jest szczęśliwy z powodu takich propozycji. On chce mieć te pieniądze we własnej kieszeni - ja to rozumiem. Natomiast nie rozumiem tez, które mówią, że to jakiś atak na wolność słowa - kontynuował Sellin. Doszło do ostrej wymiany zdań z prowadzącym program Michałem Wróblewskim.

