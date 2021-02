Podatek od reklam 2021. Michał Woś o stanowisku Solidarnej Polski

Czy Solidarna Polska poprze w obecnym kształcie projektu podatku od reklam? - pytany był w specjalnym wydaniu programu "Newsroom" wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. - Mogę odpowiedzialnie powiedzieć jako wiceprezes Solidarnej Polski, że my bardzo uważnie analizujemy całość projektu i na pewno będą rozmowy w ramach koalicji - odpowiedział wiceminister. - Nasze stanowisko jest jednoznaczne, że rynek medialny w Polsce wymaga pewnych regulacji. Ale czy to mają być regulacje w tym kształcie, zaproponowanym przez autorów tej ustawy, to rodzą się znaki zapytania - kontynuował Woś. - Na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem tej ustawy jest opodatkowanie gigantów - Google'a, Facebooka - podkreślił wiceminister.

Rozwiń