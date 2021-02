Podatek od reklam 2021. Bogusław Chrabota o spotkaniu z otoczeniem Mateusza Morawieckiego

- Mam nadzieję, że rząd wycofa się z tych proponowanych przepisów. Mamy do czynienia z próbą podwójnego opodatkowania tego samego przychodu. To, z perspektywy organów państwa, jest niedopuszczalne. A nazywanie tego składką niczego nie zmienia - mówił Bogusław Chrabota z "Rzeczpospolitej" w specjalnym wydaniu programu "Newsroom". - Ja nie mam nic przeciwko, żeby podatki płacili ci, którzy nie płacą w Polsce podatków. Natomiast w pierwszej kolejności te przepisy dotykają podmioty medialne z rezydencją podatkową w Polsce. Jeśli rząd zechce opodatkować Facebooka, Google’a, You Tube'a, Amazona, Apple'a - bardzo proszę, będę sekundował w tej pracy rządowi - kontynuował. Chrabota podkreślił, że "popiera polski rząd w próbie narzucenia jakiejś formy opodatkowania tym podmiotom, które eksplorują nasz rynek reklamowy, a nie płacą podatków, bo tu nie mają rezydencji". - Podpowiem premierowi, jak to należy zrobić - zadeklarował. - Intencja spotkania się z reprezentacją środowiska ze strony premiera istnieje. Dostałem o tym wczoraj wstępną informację. Mam nadzieję, że do takiego spotkania w najbliższych dniach dojdzie - dodał Chrabota.

